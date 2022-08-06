Manisa gündem haberi | MANİSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Manisa haberlerine göre IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P.Uzm.Çvş. Reşat Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
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IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P.Uzm.Çvş. Reşat Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan Uzman Çavuş Reşat Ergin'in (27) acı haberi, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ailesine ulaştı.
Demirören Haber Ajansı / Yerel