Son dakika haber... Pakistan'daki selzedeler için Kırıkkale'den yardım gönderildi Yerel Haberler Son dakika haber... Kırıkkale Valiliği koordinesinde hazırlanan 1 tır ve 1 kamyon yardım malzemesi, Pakistan'da sel bölgesindekilere ulaştırılmak üzere gönderildi. Kırıkkale Valiliği koordinesinde hazırlanan 1 tır ve 1 kamyon yardım malzemesi, Pakistan'da sel bölgesindekilere ulaştırılmak üzere gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) koordinasyonunda Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde mağdur olanlar için Kırıkkale Valiliği koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyasına, AFAD İl Müdürlüğü, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları destek verdi. Gıda ve temizlik ürünleri yüklü 1 tır ve 1 kamyon, AFAD İl Müdürlüğü deposunda düzenlenen törenle yola çıktı. - KIRIKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kırıkkale Pakistan AFAD Yerel Haberler Son Dakika

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