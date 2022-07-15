Son dakika haber! Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat: 'Hainlerin uçak, tank ve ağır silahlarına karşılık elimizdeki bayraklarla mücadele ettik'

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Türk milletinin 15 Temmuz'da birlik olup demokrasiye sahip çıktığını belirterek, "Türk milleti, 6 yıl önce bugün genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle yeni bir destan daha yazdı" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Osmanlı Ocakları'nın darbe girişiminden 1 yıl önce FETÖ'nün basın yayın organı olan Samanyolu TV ve Zaman Gazetesi önüne siyah çelenk bırakarak tehlikeyle karşı karşıya olunduğuna dikkat çektiğini aktaran Canpolat, "Resmi sosyal medya hesabımızda tarihler henüz 2014'ü gösterirken FETÖ'nün din düşmanı ve darbeci olduğunu bildiren paylaşımlar yapmıştık. O paylaşımlar sosyal medya sayfamızda hala sabitlenmiş durumdadır. Arzu eden takipçilerimiz sayfamızdan bunu takip edebilirler. Anlatmak istediğimiz olay şudur ki Osmanlı Ocakları devletimizi ve milletimizi hedef alan terör faaliyetlerine daha önceden eylemler yaparak dikkat çekmiş ve bu durumlar neticesinde şahsım ve kurumumdaki yöneticiler PKK ve FETÖ'nün infaz listesindedir. Kurumumuz hala bu yapılar tarafından etki ve baskı altındadır" ifadelerine yer verdi.

"Hainlerin uçak, tank ve ağır silahlarına karşılık elimizdeki bayraklarla mücadele ettik"

FETÖ'nün siyasi ayağına dikkat çeken Canpolat, "Siyasiler arasında nasıl FETÖ mensubu olmaz? Bu konu bizi rahatsız etmektedir. Memurlar, alt tabaka görevliler hapishanelere atılırken siyasi FETÖ mensubu olduğu düşünülenler hala elini kolunu sallayarak gezmektedir. Bu toplumun vicdanını yakan bir durumdur. Öte yandan FETÖ ile mücadele neredeyse FETÖ'ye teslim edilmiştir. TBMM FETÖ Araştırma Komisyon Başkanı bugün Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ seçilmiş, o tarihte ise Selçuk Özdağ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı görevindedir. Bugün Ak Parti'yle bir ilişkisi kalmamış olan bu TBMM FETÖ Araştırması Komisyon Başkanı, acaba ne kadar hakkaniyetli bu görevi ifa etmiştir? Nitekim Özdağ, Bülent Arınç'ın her daim emrinde olan bir karakterdir. Bu ve benzeri hususları milletimizin ve devletimizin dikkatine sunuyorum" dedi.

Türk milletinin 15 Temmuz'da demokrasiye darbe vurmak isteyenlere karşı birlik olduğunu belirten Canpolat, "Tarihi nice zafer ve destanlarla dolu yüce milletimiz bir kez daha ecdadına ve tarihine yakışır şekilde 15 Temmuz gecesi darbeye kalkışan hainlere destansı bir şekilde gereken dersi vermiştir. O gece şahsıma AK Parti Genel Merkezi'nin teslim edilmesi benim için bir ömür gurur duyacağım bir husustur. Hainler topluluğunun uçak, tank ve ağır silahlarına karşı elimizde bayraklarla mücadele ettik ve hamdolsun bin yıllık bir zafer elde ettik" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat, mesajında 15 Temmuz'da hayatını kaybeden 249 şehit ve 2 bin 193 gaziyi anarak şu ifadelere yer verdi:

"Darbeye direnerek, bu uğurda Hakk'ın rahmetine kavuşan 249 şehidimiz ile 2 bin 193 gazimizin omuzlarında yükselen aziz vatanımızı gerek içte, gerekse dışta tüm şer odaklarına karşı kanımızın son damlasına kadar korumaya söz verdik. Bugün bu sözümüz Ocak Partisi'nde ve Osmanlı Ocakları'nda devam etmektedir ve ebediyen devam edecektir. Acı tatlı günleri, sıkıntıları birlikte göğüslemiş, sevinçleri birlikte yaşamış, acıları birlikte paylaşmış bu millet yeniden vatan müdafaası zaruret olduğunda kenetlenmeyi bilmiştir. Milletimizin aydınlık geleceğini yok etmek isteyen, vatan toprağına ve bayrağına kastedenler tarafından kalleşçe planlanan bu girişim de tıpkı daha öncekiler gibi halkımız tarafından kahramanca bir müdafaa ile püskürtülmüştür. Ne 15 Temmuz'daki alçak terör saldırısının ne de o gece elde ettiğimiz muhteşem zaferin unutulmasına ve unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle FETÖ/PYD terör örgütünün kalkıştığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyorum, gazilerimizi minnetle anıyorum. Tüm terör örgütlerini, teröre yardım ve yataklık yapanları lanetliyorum. Allah ülkemizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü daim kılsın." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel