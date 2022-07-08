Son dakika haber | Osmaniye'de Otobüs Şoförü: "Akaryakıt Zamlarında Suç Hükümette Değil Vatandaşta, Çünkü Sesini Çıkarmıyor"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de şehirlerarası otobüs şoförleri akaryakıt fiyatlarına tepki gösterdi. Bir firmada çalışan otobüs şoförü, "Bu aslında hükümetin suçu değil. Ben bunu her zaman söylerim, bu yüzde seksen Türk milletinin suçudur. Neden çünkü sesini haykırmıyor, sesini yükseltmiyor, bir tepki vermiyor" dedi.

Osmaniye'de şehirlerarası otobüs şoförleri akaryakıt zamlarına tepki gösterdi. Bir firmanın otobüs şoförü, şunları söyledi:

"BENİM DÜMENİM YERİNDE DİYORLAR"

"İnsanlık diye bir şey kalmamış. Mazot almış başını gitmiş. Bugün bir Hatay'a gidiyorsun, Iğdır'a Hatay'a gidip geliyorsun 25 bin lira mazot yakıyor. Yazık günah bu insanlara. Adam parasını yatırmış ekmek kazanacak, çoluk çocuğunun rızkını kazanacak ama hepsini lastiğe yatırıyor, mazota yatırıyor. Bu Cumhurbaşkanlığı'na da yazıldı, Ulaştırma Bakanlığı'na da yazıldı bu, ama hiçbir şey yok. Bu aslında hükümetin suçu değil. Ben bunu her zaman söylerim, bu yüzde 80 Türk milletinin suçudur. Neden, çünkü sesini haykırmıyor, sesini yükseltmiyor, bir tepki vermiyor. 'Nasıl olsa benim dümenim yerinde kim ne yapıyorsa yapsın' söylüyor, yani 'benim için hava hoş' diyor. Ama yazık, bu insanlara yazık.

"BİLET FİYATLARI ARTTI"

Biletler olmuş bugün 650-700 lira. Geçen sene 250 lira bilet, bu sene 650-700 lira. Firma mecburdur bunu yapmaya, mazot almış başını gitmiş. Bir araç bakımına gidiyorsun 5 -6 bin liradan aşağı değil. Buna hükümetin bir el atması lazım ama maalesef hükümet de kasasını doldurdu, millette de 'canı cehenneme ne şeyi varsa görsün' diyor. Yani burada bir çare olması lazım akaryakıt için."

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Otogar detaylar

Otobüs sahibi (şoförü)

ANKA / Yerel