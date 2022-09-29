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Son dakika haber... Okulda fenalaşan 14 yaşındaki öğrenci hastanede hayatını kaybetti

Yerel Haberler

Son dakika haber... Okulda fenalaşan 14 yaşındaki öğrenci hastanede hayatını kaybetti

Son dakika yerel haberi: Sakarya'nın Arifiye ilçesinde eğitim gördüğü okulda fenalaşan 14 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde eğitim gördüğü okulda fenalaşan 14 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi A.N. eğitim gördüğü Ekrem Oba İlkokulu'nda fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Acil Servisi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 14 yaşındaki öğrencinin kesin ölüm sebebi ise yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Arifiye Sakarya Çocuk Yerel Haberler Son Dakika

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