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Son dakika haber: Muhtarlar, orman yangınına karşı bilgilendirildi

Son dakika haber: Muhtarlar, orman yangınına karşı bilgilendirildi

Son dakika yerel haberi: Daday Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen orman yangınlarıyla mücadele ve alınması gereken önlemler hakkında köy muhtarlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

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Daday Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen orman yangınlarıyla mücadele ve alınması gereken önlemler hakkında köy muhtarlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

Daday Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda orman yangınlarıyla mücadele ve alınması gereken önlemler görüşüldü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıya Daday Kaymakamı Mehmet Sert, İlçe Özel İdare Müdürü Bahattin Tiftik, Orman İşletme Müdür Vekili Muhammet Ali Keleş ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda Daday Orman İşletme Müdür Vekili Muhammet Ali Keleş tarafından orman yangınlarına karşı alınacak önlemler, orman yangını sırasında yapılacak işler, anlatıldı. Katılımcılara anız, bahçe temizliği, piknik ateşi gibi orman yangını sebepleri konusunda uyarılar yapıldı. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınları ile ilgili hazırlamış olduğu videolar ve slaytlar izlendi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orman İşletme Müdürlüğü İmam Hatip Liseleri Muhammet Ali Daday Yerel Haberler Son Dakika

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