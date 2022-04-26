Son dakika haber | Minik öğrencilere acil sağlık hizmeti ve ambulanslar tanıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Minik öğrencilere acil sağlık hizmeti ve ambulanslar tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Minik öğrencilere acil sağlık hizmeti ve ambulanslar tanıtıldı

Gelen son dakika haberine göre DÜZCE(İHA) – Düzce Ambulans Servisi Başhekimliği ekiplerince; Özel Kültür Koleji anaokulunda eğitim gören minik öğrencilere acil sağlık hizmeti ve ambulanslar tanıtıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ambulans Servisi Başhekimliği ekiplerince; Özel Kültür Koleji anaokulunda eğitim gören minik öğrencilere acil sağlık hizmeti ve ambulanslar tanıtıldı.

Etkinlik çerçevesinde okul bahçesine getirilen acil yardım ambulansını inceleyen öğrencilere acil bir durumla karşılaşıldığında nasıl ambulans çağırmaları gerektiği, hangi durumlarda 112 aranacağı ve gereksiz meşgul edilmemesi, ambulansın çalışma sistemi, trafikte ambulansın geçiş üstünlüğüne özen gösterilmesi konularında bilgiler verildi

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Acil Sağlık Hizmetleri konusunda temel bilgiler ile donatılması ve sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli ve etkin olması amacıyla farkındalık eğitimlerinin devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ambulans, Düzce, Okul, 112, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title