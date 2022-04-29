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Son dakika haber: Milli Boksör kan bağışlayıp bronz madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber: Milli Boksör kan bağışlayıp bronz madalya kazandı

Son dakika yerel haberine göre Zonguldaklı milli boksör Birol Aygün, 12.kan bağışını yaparak bronz madalyanın sahibi oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldaklı milli boksör Birol Aygün, 12.kan bağışını yaparak bronz madalyanın sahibi oldu.

Zonguldak Kızılay Kilimli Şubesi tarafından iftar sonrasında kan bağışı kampanyası düzenlendi. Düzenlenen kan bağışına bir destek milli boksör Birol Aygün'den geldi. Aygün, Kızılay'ın kan bağışına 12. kan bağışını yaparak bronz madalyayı hak etti. Kilimli Kızılay Şubesi Başkanı Hakan Çakır tarafından Milli Boksör Birol Aygün'e bağışladığı rekor sayıdaki kan bağışından dolayı bronz madalya hediye edildi.

Milli Boksör Birol Aygün, "Bu madalyayı almaktan onur duyuyorum. Bizler kan bağışının önemini çok iyi biliyoruz. Herkesin düzenli olarak kan bağışı yaparak Kızılay'a destek vermesi gerek. Kan bağışlamak sağlıktır ve herkesi düzenli olarak kan bağışlamaya davet ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bronz Madalya, Kan Bağışı, Zonguldak, Milli, Yerel, Haberler

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