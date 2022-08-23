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Son dakika haber: Mersin Büyükşehir'in Kurs Merkezi'nden Faydalanan 58 Yaşındaki Altan Güven Gazetecilik Bölümünü Kazandı

Yerel Haberler

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nin sunduğu eğitim hizmetinden faydalanan 58 yaşındaki Altan Güven, yaşam şartları nedeniyle gençlik yıllarında gidemediği üniversite hayaline kavuşarak gazetecilik öğrencisi oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nin sunduğu eğitim hizmetinden faydalanan 58 yaşındaki Altan Güven, yaşam şartları nedeniyle gençlik yıllarında gidemediği üniversite hayaline kavuşarak gazetecilik öğrencisi oldu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, ücretsiz verdiği eğitimle gençlerin yanı sıra yaş almış yurttaşların da hayatlarına dokunuyor. 40 yıldır üniversite okuma arzusu içerisinde olan ve 1987 yılında girdiği üniversite sınavında bir puan farkla hedefine ulaşamayan Güven, fabrikada çalışıp emekli olduktan sonra yeniden sınavlara hazırlanmaya başladı. 2021 yılında kendi imkanlarıyla sınava hazırlanarak hedefine ulaşamayan Güven, arzusundan vazgeçmeyerek Büyükşehir Belediyesi Tarsus Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ne başvurdu.

Kurs Müdürü Enver Can Uluğ, Rehberlik Öğretmeni Bülent Bezgin ve Coğrafya Öğretmeni Fatma Postlu'nun kendisine çok yardımcı olduğunu belirten ve gazetecilik bölümünü kazanan Güven, "Bu sene girmiş olduğum sınavda Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü kazandım. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kursuna geldim ve burada hazırlandım. Buradaki yetkililer benimle çok ilgilendiler ve hiç tereddüt etmeden kaydettiler. Bu benim için hayatımın dönüm noktası oldu. 40 yıllık hayalim sonunda gerçek oldu. Bu konuda başta Başkanımız olmak üzere, emeği geçenlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.

Gençlere de çağrıda bulunan Güven, "Gençlere şunu diyorum. Kesinlikle gelin, hayalinizi ertelemeyin. Mutlaka kazanırsınız. Ama öncelikle neye yetenekli olduğunuzu belirleyin. Sayısalcı mısınız, sözelci misiniz? Buna karar verdikten sonra, derslere gelin" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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