Son dakika haber! Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Özgecan Meydanı'ndaki Ağaca Yapılan Saldırıya İlişkin Basın Açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın simge ağacına yönelik saldırıya ilişkin basın açıklaması yaptı. Ağacın hayat belirtisi göstermesinin şu aşamada sevindirici olduğu, yeniden eski sağlığına kavuşması için çabanın sürdürüleceği belirtilen açıklamada, "Gün içerisinde davet edildiğinde bilgi vermek durumunda olan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımızın, gece yarısı hukuka aykırı olarak saat 02: 00'de polis ekiplerince evinden gözaltına alınması, adli soruşturmanın sağlıklı yürütüldüğü konusunda endişe uyandırmaktadır" denildi.

Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park'ında, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın simgesi haline gelmiş yarım asırlık kauçuk ağacının kurumaya başlaması üzerine ilgililerce yapılan çalışmanın sonucunda, ağacın gövdesine matkapla delik açılarak içine asit benzeri bir sıvı döküldüğü belirlenmişti.

Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili olarak bugün yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Belediye bünyesinde açılan idari soruşturmanın ve ağacın eski sağlığına kavuşturulması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Açıklama, şöyle:

"AĞACIN ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI İÇİN ÇABAMIZ SÜRÜYOR"

"Söz konusu kauçuk ağacındaki kuruma belirtilerinin görüldüğü ilk günden itibaren, ağacın yeniden sağlığına kavuşması için belediyemizce her türlü önlem alınmış, bilimsel metotlarla tedavi sürecine başlanmıştır. Ağacın tekrar sürgün verme yeteneği dikkate alınarak kuruyan dalları budanmış ve budanan dal yüzeyleri de aşı macunu ile kapatılmıştır. Ağacın hayat belirtisi göstermesi şu aşamada sevindirici olup, yeniden eski sağlığına kavuşması için gayretli çabamız sürmektedir.

"KONUYLA İLGİLİ BELEDİYE BÜNYESİNDEKİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Konuyla ilgili belediyemiz bünyesinde derhal idari soruşturma açılmış olup, soruşturma halen titizlikle sürdürülmektedir. Ayrıca, iddialar üzerine adli süreç devam etmektedir.

"BELEDİYEMİZİN YIPRATILMAYA ÇALIŞILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Öte yandan, olay bahane edilerek tamamen siyasi saiklerle yapıldığı açık olan saldırılarla Belediyemizin yıpratılmaya çalışılması asla kabul edilemez. Bu tür fırsatçı yaklaşımların ve siyasi saldırıların kimseye yarar sağlamayacağı bilinmelidir. Gün içerisinde davet edildiğinde bilgi vermek durumunda olan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımızın, gece yarısı hukuka aykırı olarak saat 02: 00'de polis ekiplerince evinden gözaltına alınması, adli soruşturmanın sağlıklı yürütüldüğü konusunda endişe uyandırmaktadır.

Göreve geldiğimiz günden bu yana, binlerce fidanı toprakla buluşturan, park ve yeşil alanlarımıza özenle bakan bir belediye olarak sürecin titizlikle takipçisi olduğumuzun ve dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm canlıların belediyesi olarak canla başla çalışacağımızın bilinmesini isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ANKA / Yerel