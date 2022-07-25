Son dakika haber... Lütfü Savaş: Expo 1 Milyon 200 Bin Ziyaretçiyi Aştı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO 2021 Hatay'ın 1 milyon 200 bin ziyaretçiyi aştığını açıkladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında Hatay gündemini değerlendirdi. Antakya EXPO alanında yapılan yayında, EXPO 2021 Hatay'ın 1 milyon 200 bin ziyaretçiyi aştığını müjdeleyerek söylerine başlayan Lütfü Savaş, "EXPO dünyadaki 3. büyük organizasyondur. Yaklaşık 3 yıl bu organizasyona hazırlandık. EXPO 2021 Hatay'ı kentte ticaret, turizm ve tarıma katkı sağlamak amacıyla yapılmış bir merkez olması için tasarladık. Şu an beklentilerimizin üzerinde bir ziyaretçi sayısına ulaştık. Ziyaretçi sayımız 1 milyon 200 bini geçti" dedi.

EXPO'yu ziyaret edenleri nelerin beklediğini de paylaşan Savaş, "Tarım, ticaret, gastronomi, fuarlar için buraya gelmelisiniz. Medeniyetler bahçemiz var, fuar alanımız ve amfitiyatromuz var 11 büyükşehirimizin kendi değerlerini yansıttığı bahçeler var. Tüm bu eserler kalıcı ziyaretçilerimiz bu eserleri ziyaret ederek Hatay mutfağını da tanıyabiliyor. Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan alanlarımız var. 5. yy.dan günümüze gelen ve dünyada 5 tane örneği olan bir şapele rastladık. Şapeli bu alanda sergiliyoruz. 40 ton ağırlığında, 16 milyon küp taşla bin 600 metrekarelik bir mozaik yaptık. Hatay'ın tarihi ve kültürel geçmişini yansıtıyor" diye konuştu.

"YALNIZ BIRAKILDIK"

Program sunucusunun yönelttiği, Hatay Büyükşehir Belediyesinin EXPO 2021 Hatay'ı inşa ederken hükümetten herhangi bir destek alıp almadığı sorusuna Başkan Savaş söyle yanıt verdi:

"Hatay 16 yıl bağımsızlık mücadelesi vermiş ve sonra tek başına devlet olmuş ve ardından ana vatana katılmış bir şehir. Sanırım bu yüzden bizim kendi başımızın çaresine bakacağımızı düşündüler. ve bu organizasyonu yaparken yalnız bırakıldık. Bu alanlarda gördüğünüz eserlerin hepsi halkın vergileriyle bize ödenen ödenek ile yapıldı. Her şeyi belediye bütçesi ile yaptık. Ankara'da kapılar tek tek yüzümüze kapandı."

"İLKLERİN VE ENLERİN ŞEHRİ HATAY'I TÜM DÜNYA TANIMALI"

İlklerin ve enlerin şehri Hatay'ı tüm dünyanın tanıması için emek verdiklerini belirten Lütfü Savaş, "Roma Dönemi'nde dünyanın en büyük ikinci şehri olma unvanına sahip bir şehir. İlk olimpiyatların yapıldığı şehir. Bu şehri tüm dünyanın tanıması gerekiyor" dedi. Lütfü Savaş, EXPO Antakya alanında bulunan ve Hatay'ın tüm yönleriyle nakış gibi işlendiği, önemli bir eser olan Ortak Varoluş Mozaiği'nin Guinness Rekorlar Kitabına girdiğini belirtti.

ANKA / Yerel