Son dakika haber: Lütfü Savaş, Dörtyol ve Erzin'de Halkla Buluştu

Son dakika haberlerine göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Dörtyol ve Erzin yaylalarını ziyaret etti; bölge sakinleri ile sohbet ederek taleplerini dinledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Dörtyol ve Erzin yaylalarını ziyaret etti; bölge sakinleri ile sohbet ederek taleplerini dinledi.

Dörtyol ve Erzin ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Küçük Bağrıaçık, Karıncalı, Üçkoz, Taşlı Ufacık ve Bağrıaçık yaylalarında yaşayan hemşehrilerini ziyaret eden Savaş, yaylalarda yapılan hizmetleri yerinde inceledi ve bölge sakinlerinin taleplerini dinledi.

Yayla yollarına yapılan 30 kilometrelik beton asfalt çalışması ve sulama kanalları gibi hizmetler sayesinde rahatladıklarını belirten vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Savaş'a teşekkür etti.

HBB Başkanı Savaş, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmalarda, Türkiye gündemini değerlendirdi, bölgeye yapılacak hizmetler hakkında bilgiler verdi.

"BU VATAN HEPİMİZİN"

Yaylalarda yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden vatandaşlara hitaben konuşan Savaş, "Biz her kökte çıkan yeşermiş ağaçlarız, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti için çalışıyoruz. Artık Türkiye'de Alevi'si, Sünni'si, Kürt'ü, Çerkez'i, Arap'ı, Türk'ü, sağcısı, solcusundan çok bu vatana hizmet edenlerle, bu vatanın bayrağını yukarı kaldıranlarla bu vatandan geçinenleri ayıracağız. Bu vatan hepimizin. Her kesimden doğru ve düzgün insanlar var. Biz o doğru insanları bulacağız. Bizim davamız, buradaki insanları tek bir vücut gibi bir arada tutmak. Biz birbirimize sahip çıkacağız. Ülkemize, milletimize borcumuz neyse onu yapacağız. Gücümüz yettiğince bütün imkanlarımızla hepinizin yanındayız" dedi.

"HÜKÜMETİN HATAY'A DESTEK VERMESİ LAZIM"

Hatay'ın geçen yıl Türkiye genelinde 7. sırada vergi verdiğini ancak buna rağmen aynı seviyede bütçe alamadığını dile getiren Savaş, "25 milyar lira vergi verdik. Bunun 2.7'sini yatırım olarak bize ayırmışlar. Yüzde olarak baktığımız kırkta birini vermişler zekat niyetine. Genel bütçeden bir tane battı çıktı yok. 8 buçuk yılda 30'a yakın köprü yaptık. Bu köprülerin hemen hemen hepsinin Devlet Su İşleri'nin yapması lazım. Buraya hükümetin destek vermesi gerekiyor. En son alınan vergi 25 milyar ancak ayrılan yani Hatay için harcanması düşünülen miktar 600 milyon lira" diyerek hükümetin uyguladığı politikayı eleştirdi.

Ekonomik anlamda yaşanan sıkıntıları değerlendiren Lütfü Savaş, "10 yıl önce kişi başına düşen gelirimiz 7 bin 300 dolardı ama şu anda 5 bin dolar. Zaten paramız dolar bazında gittikçe eridi, şimdi hem benzinden mazottan hem de özel tüketim vergisi üzerinden KDV alınıyor. Bir sene önce benzinin litresi 7 lirayken şimdi 1 litre benzinden alınan vergi 7 lira oldu" diye konuştu.

"ARTIK TÜRKİYE'NİN İDEALİ YAŞAMASI GEREKİYOR"

Artan maliyetlerin ve dolar karşısında Türk lirasının kaybettiği değer nedeniyle hizmetlerin aksadığını belirten Başkan Savaş, "Geçen sene 7 metre eninde 1 kilometre uzunluğundaki beton asfaltı 700 bin liraya mal ederken şu anda 4 buçuk milyon oldu. Mesela altyapı yatırımlarının maliyeti 1 yılda 5 kat arttı. Birçok ilçede altyapı yapıyoruz ancak işi yapan firmaların yüzde 70-80'i işi bırakmış durumda. Çünkü dolar bazında ihaleye girmişler ancak dolar bile artan maliyetleri karşılamıyor. Bu durumların gerçekten düzeltilmesi lazım. Ben işin ideoloji tarafında değilim. Türkiye'nin ideali yaşaması gerekiyor. İdeal ne ise o idealin peşine düşmek lazım" dedi.

"DÖRTYOL'DAKİ İÇME SUYU ŞEBEKEMİZİ YIL SONUNA KADAR BİTİRECEĞİZ"

Dörtyol ve Erzin'de yapılan hizmetlerden bahseden Savaş, "Erzin ve Dörtyol'da çok hizmet yaptık. İnşallah bu yıl sonuna doğru Dörtyol'daki içme suyu şebekemizi de bitireceğiz" diyerek bölge sakinlerine müjde verdi.

Yaptığı ziyaretlerde çocukları da unutmayan Savaş, Atakaş Hatayspor forması hediye ederek onları sevindirdi.