Son dakika haber... Kütahyalı itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi, dualarla anıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kütahyalı itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi, dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Kütahyalı itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi, dualarla anıldı

Son dakika gelişmesine göre Kütahya'da, arazi yangınına müdahale ettiği sırada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi, dualarla anıldı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, arazi yangınına müdahale ettiği sırada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi, dualarla anıldı.

Görevi esnasında geçirdiği kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 189 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 5 Şubat 2022 tarihinde hayatını kaybeden itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi için mevlit programı düzenlendi.

Ulu Cami'deki mevlit programına katılan Vali Ali Çelik, aileye başsağlığı dileklerini yineledi ve merhum Tetikişçi'ye Allah'tan rahmet diledi.(EFE-) - KÜTAHYA

Son dakika haber... Kütahyalı itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi, dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya, İtfaiye, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title