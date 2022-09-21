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Son dakika haber! Kuşburnuda marmelat zamanı

Yerel Haberler

Son dakika haber! Kuşburnuda marmelat zamanı

Son dakika gelişmesine göre Erzurum'un Oltu ilçesinde kadınlar kış hazırlıklarını sürdürüyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde kadınlar kış hazırlıklarını sürdürüyor. Bir taraftan kış mevsimi boyunca tüketecekleri yağ, peynir gibi yiyecekleri üreten, sebzeleri kurutan kadınlar, bir taraftan da kendilerini soğuktan koruyacak C vitamini deposu kuşburnu marmelatı yapıyor.

Oltu ilçesine bağlı Aşağı Kumlu köyünde yaşayan Naime Dağdelen (66) ve Saime Göksel (63) adlı iki kardeş, sabah erken saatlerde arazide kendiliğinden yetişen kuşburnuları binbir zahmetle topladı. Kovalarla kuşburnuları evlerine götüren iki kardeş, yıkadıktan sonra dev kazanlar içinde pişirdi. Naime ve Saime kardeşler, yaklaşık 12 saat süren kaynatma işlemi sonrası marmelat haline gelen kuşburnuyu şişelere doldurarak kilere kaldırdı.

Kış sezonu boyunca kendilerine yetecek kadar marmelat yapımı için saatlerce çalışan iki kardeş, "Erzurum'da kış zorlu ve uzun geçiyor. Kışın tüketeceğimiz yiyecekleri bu günlerde hazırlamamız gerekiyor. Bir taraftan yağ, peynir gibi ürünleri yaparken, bir taraftan da yöremizde kış aylarında soğuktan koruyan C vitamini deposu marmelatları hazırlıyoruz. Kış aylarında bunları tüketeceğiz" dediler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Yerel

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