Son dakika haber! Kurbanlık dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Kurbanlık dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Son dakika haber! Kurbanlık dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kesime götürülmek istenen dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kesime götürülmek istenen dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kameraya yansıdı.

Karademir Mahallesi'nde bağlı olduğu 'çalmar' diye bilinen yerden çıkarılarak kesime götürülmek istenen dana, hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı.

Yakalanmak istendiği sırada çalmarı birbirine katan dana nedeniyle hayvan sahipleri büyük tehlike atlattı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar ise kameraya yansıdı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title