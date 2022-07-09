Son dakika haber! Kurbanlık dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Yerel
Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kesime götürülmek istenen dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kameraya yansıdı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kesime götürülmek istenen dananın ortalığı birbirine kattığı anlar kameraya yansıdı.
Karademir Mahallesi'nde bağlı olduğu 'çalmar' diye bilinen yerden çıkarılarak kesime götürülmek istenen dana, hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı.
Yakalanmak istendiği sırada çalmarı birbirine katan dana nedeniyle hayvan sahipleri büyük tehlike atlattı.
Olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar ise kameraya yansıdı. - TEKİRDAĞ
İhlas Haber Ajansı / Yerel