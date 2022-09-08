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Son dakika haber! Kontrol altına alınan Mersin'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Yerel Haberler

Son dakika haber! Kontrol altına alınan Mersin'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Son dakika gelişmesine göre Orman Genel Müdürlüğü (OGM), kontrol altına alınan Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangını bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), kontrol altına alınan Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangını bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

OGM tarafından, 7 Eylül'de Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde başlayan orman yangınıyla ilgili açıklama yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarında 11 uçak, 30 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personelin görev aldığı hatırlatılan açıklamada, yangının meydana geldiği andan itibaren Türkiye'nin tek yürek olup yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için mücadele ettiği kaydedildi.

Ayrıca OGM tarafından, saat 12.00 itibarıyla kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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