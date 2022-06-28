Son dakika haber | Kırşehir'den sel bölgesine 13 AFAD gönüllüsü hareket etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kırşehir'den sel bölgesine 13 AFAD gönüllüsü hareket etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Kırşehir'den sel bölgesine 13 AFAD gönüllüsü hareket etti

Son dakika haberine göre Kırşehir'den mevsimsel yağışların bulunduğu ve sel felaketinin yaşandığı batı Karadeniz bölgesine 13 AFAD gönüllüsü hareket etti.

Kırşehir'den mevsimsel yağışların bulunduğu ve sel felaketinin yaşandığı batı Karadeniz bölgesine 13 AFAD gönüllüsü hareket etti.

Batı Karadeniz bölgesinde, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle oluşan yaraları sarmak amacıyla yürütülen çalışmalarda görev almak üzere 2 AFAD ekibi ve 13 AFAD gönüllüsü Kastamonu ve Bartın illerine hareket etti. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batı Karadeniz Kırşehir AFAD Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title