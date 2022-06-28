Son dakika haber | Kırşehir'den sel bölgesine 13 AFAD gönüllüsü hareket etti Son dakika haberine göre Kırşehir'den mevsimsel yağışların bulunduğu ve sel felaketinin yaşandığı batı Karadeniz bölgesine 13 AFAD gönüllüsü hareket etti. Kırşehir'den mevsimsel yağışların bulunduğu ve sel felaketinin yaşandığı batı Karadeniz bölgesine 13 AFAD gönüllüsü hareket etti. Batı Karadeniz bölgesinde, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle oluşan yaraları sarmak amacıyla yürütülen çalışmalarda görev almak üzere 2 AFAD ekibi ve 13 AFAD gönüllüsü Kastamonu ve Bartın illerine hareket etti. - KIRŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Batı Karadeniz Kırşehir AFAD Yerel Haberler Son Dakika

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