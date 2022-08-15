Son dakika haber... Kerbala şehitleri anıldı Bir son dakika haberine göre Adıyaman'da Kerbala şehitleri protokol üyelerinin katılımı ile anıldı. Adıyaman'da Kerbala şehitleri protokol üyelerinin katılımı ile anıldı. Yenimahalle Cemevi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri anme etkinliğine katıldı. Saygı duruşu ile başlayan etkinliğin açılışında konuşan Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, Hz. Hüseyin ve Kerbala'da Yezit tarafından aç susuz bırakılan 72 masumdan bahsederek, matemi anlattı. Rıza Tanrıverdi'nin ardından Alevi Kanaat Önderi Deniz Büyükşahin, Derneğin Genel Saymanı Hasan Çözükce, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz ve Vali Mahmut Çuhadar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra sema gösterimi ve aşure dağıtımı yapılarak etkinlik son buldu. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Süleyman Kılınç Mahmut Çuhadar Adıyaman Yerel Haberler Son Dakika

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