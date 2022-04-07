Son dakika haber: Kentsel Dönüşümle Gaziosmanpaşa'nın çevresi hızla değişiyor

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Gaziosmanpaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm çerçevesinde riskli yapılar yerine güvenli yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor.

Gaziosmanpaşa'da, 863 konutun ve 28 dükkanın inşa edileceği projede; 879 adet kapalı, 124 adet açık olmak üzere toplam bin 3 araçlık otopark alanı oluşturulacak. Her türlü sosyal imkanın yer alacağı projede, 4 bin 600 metrekare okul, 850 metrekare cami, 2 adet basketbol sahası, 4 adet çocuk parkı yer alacak. Proje ile bölgeye 6 bin 500 metrekare yeşil alan kazandırılacak.

Sarıgöl Mahallesi'nde deprem riski bulunan binaların yıkımını takip eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Kentsel dönüşüm, tamamen yerinde dönüşüm ile hızlı bir şekilde bölgemizde devam ediyor. Burası, Sarıgöl Mahallesi'nin uzun zamandan beri beklediği ve 863 konutun yapılacağı bir bölge. Yakın bir tarihte inşaat çalışmalarını başlatmak ve bölgenin sağında ve solunda olduğu gibi burada da inşaatları tamamlayarak, yaşanabilir ve tercih edilen bir mahalle konseptine dönüşmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

Projenin, bölge açısından önemine değinen Başkan Usta, "Burada yapacağımız sadece konut değil. Hem konutları yeniliyor hem de aynı zamanda bir bağımsız birime düşecek en az bir otopark inşa ediyoruz. Belki de konut kadar önem kazanan otopark sorununu da burada temelden çözmüş oluyoruz. Ayrıca donatı alanları, parklar, yollar ve bu bölgede yine okul inşa edilecek. Doğal olarak burada bir yeni yerleşim alanı, yeni bir mahalle konsepti meydana gelmiş olacak. Buranın bir diğer özelliği ise; burada tamamen bölgede yaşayan hak sahibi kadar konut yapıyoruz. Yani diğer anlamda ticari bir maksatla yapılan bir çalışma değil. Burada bulunan 863 konutun tamamı hak sahiplerine dağıtılmış olacak" diye konuştu. - İSTANBUL