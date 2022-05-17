Son dakika haber! Kazada nehirde kaybolan sürücüden 19 gündür haber yok - Haberler

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Son dakika haber! Kazada nehirde kaybolan sürücüden 19 gündür haber yok

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber! Kazada nehirde kaybolan sürücüden 19 gündür haber yok

Son dakika haberine göre Erzurum'un Olur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Oltu Çayı'na uçan otomobilde kaybolan Fevzi Bulut'u bulmak için arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu gününde henüz bir ize rastlanılmadı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Olur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Oltu Çayı'na uçan otomobilde kaybolan Fevzi Bulut'u bulmak için arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu gününde henüz bir ize rastlanılmadı.

Erzurum SAK ile Ankara'dan gelen SAK ekibi Ayvalı barajını karış karış su altında arıyorlar. Jandarma su altı arama ekibi Ayvalı barajının her metrekaresini elleriyle arıyorlar. Kazanın ardında 19 gün geçmesine rağmen suya kapılan Fevzi Bulut'un izine henüz rastlanmadı. Ekipler aramalarını titizlikle sürdürüyorlar. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum, su, Yerel, Haberler

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