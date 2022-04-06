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Son dakika haber! Kayseri'de şehit polisler dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber! Kayseri'de şehit polisler dualarla anıldı

Son dakika haberler... 4-10 Nisan Polis Haftası ve Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı dolayısıyla Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından anma programı düzenlendi.

4-10 Nisan Polis Haftası ve Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yılı dolayısıyla Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından anma programı düzenlendi.

Polis Şehitliği'nde düzenlenen programa, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, protokol üyeleri, polis memurları ve şehit aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Duanın ardından protokol tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakılırken, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de şehit aileleri ile sohbet edip isteklerini dinledi. - KAYSERİ

Son dakika haber! Kayseri'de şehit polisler dualarla anıldı

Son dakika haber! Kayseri'de şehit polisler dualarla anıldı

Son dakika haber! Kayseri'de şehit polisler dualarla anıldı

Son dakika haber! Kayseri'de şehit polisler dualarla anıldı

Son dakika haber! Kayseri'de şehit polisler dualarla anıldı

Son dakika haber! Kayseri'de şehit polisler dualarla anıldı

Son dakika haber! Kayseri'de şehit polisler dualarla anıldı

Son dakika haber! Kayseri'de şehit polisler dualarla anıldı

Son dakika haber! Kayseri'de şehit polisler dualarla anıldı

Son dakika haber! Kayseri'de şehit polisler dualarla anıldı

Son dakika haber! Kayseri'de şehit polisler dualarla anıldı

Son dakika haber! Kayseri'de şehit polisler dualarla anıldı

Son dakika haber! Kayseri'de şehit polisler dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polis Haftası, Kayseri, Nisan, Polis, Yerel, Haberler

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