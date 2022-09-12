Son dakika haber | Kaymakam Bayram'dan jandarmaya ziyaret
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Son dakika haber... Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksü Bayram, ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti.
Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksü Bayram, ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti.
Malazgirt Kaymakamlığa atanan Göksü Bayram, ilçedeki kurumlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Kaymakam Bayram, Malazgirt Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, İlçe Jandarma Komutanı Kamil İncebacak'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Kaymakam Bayram, jandarma personeline yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarında başarılar diledi. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel