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Son dakika haber! Kaymakam Acar: "Her zaman gönül gönüle olacağız"

Yerel Haberler

Son dakika haber! Kaymakam Acar: 'Her zaman gönül gönüle olacağız'

Son dakika yerel haberi: Hatay'ın Hassa ilçesine atanan Kaymakam Osman Acar, ilçedeki esnafları ziyaret ederek sohbet etti.

Hatay'ın Hassa ilçesine atanan Kaymakam Osman Acar, ilçedeki esnafları ziyaret ederek sohbet etti.

Kaymakam Acar, yeni atandığı ilçedeki esnafla Aktepe Mahallesinde bir araya geldi. Burada esnafla çay içip sohbet etti. Hassa halkıyla birlik beraberlik içerisinde gerçekleştirecekleri projelerle vatandaşlara destek olacaklarını söyleyen Kaymakam Acar, "Kaymakamlık makamımızın kapısı halkımıza her zaman açık. Rahmetli Valimiz Recep Yazıcıoğlu'nu aratmayacağız. Her zaman gönül gönüle olacağız. Halkın ihtiyaçlarına yönelik devlet adına kaymakamlık olarak öncü olacağız" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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