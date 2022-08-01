Kamyonet kasasında pes dedirten yolculuk kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te patlıcan yüklü kamyonetin kasasına asılı halde seyahat eden 2 vatandaşın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendi canını hem de trafik güvenliğini hiçe sayan 2 kişinin rahatlığı pes dedirtti.

Gaziantep'te dün gece saatlerinde Havalimanı yolu üzerinde seyir eden patlıcan çuvalı yüklü kamyonetin kasasına tutunan 2 kişi tehlikeye aldırmadan yolculuk etti. O anlar amatör bir cep telefonu kamerasına yansırken 2 kişinin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolcuğu yürekleri ağıza getirdi.

Görüntülerde kasanın demirlerine tutunan kişilerin hiçbir önlem almaması dikkat çekti.