Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Kağıt fabrikasındaki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Yerel Haberler

Son dakika haber! Kağıt fabrikasındaki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Gelen son dakika haberlerine göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kağıt fabrikasında yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kağıt fabrikasında yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Sungurlu- Çorum karayolu üzerinde bulunan kağıt fabrikasında yıllık eğitim ve danışmanlık faaliyetleri çerçevesinde saha uygulamalı temel yangın eğitimi düzenlendi. Firma yetkilileri tarafından fabrika çalışanlarına ilk olarak muhtemel bir yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı. Daha sonra sahaya inen çalışanlara uygulamalı olarak eğitim verildi.

Firma yetkilileri, "Bugün Sungurlu'nun en büyük endüstriyel tesislerinden biri olan kağıt fabrikasında itfaiye ile birlikte düzenlediğimiz saha uygulamalı temel yangın eğitimini başarıyla gerçekleştirdik. Yakın ilgi ve desteklerinden dolayı yönetici ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sungurlu Çorum Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title