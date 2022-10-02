Son dakika haber! Kağıt fabrikasındaki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Gelen son dakika haberlerine göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kağıt fabrikasında yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kağıt fabrikasında yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Sungurlu- Çorum karayolu üzerinde bulunan kağıt fabrikasında yıllık eğitim ve danışmanlık faaliyetleri çerçevesinde saha uygulamalı temel yangın eğitimi düzenlendi. Firma yetkilileri tarafından fabrika çalışanlarına ilk olarak muhtemel bir yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı. Daha sonra sahaya inen çalışanlara uygulamalı olarak eğitim verildi.

Firma yetkilileri, "Bugün Sungurlu'nun en büyük endüstriyel tesislerinden biri olan kağıt fabrikasında itfaiye ile birlikte düzenlediğimiz saha uygulamalı temel yangın eğitimini başarıyla gerçekleştirdik. Yakın ilgi ve desteklerinden dolayı yönetici ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz" dedi. - ÇORUM