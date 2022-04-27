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Son dakika haber: Kadına şiddetin önlenmesi için polis her fırsatı değerlendiriyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber: Kadına şiddetin önlenmesi için polis her fırsatı değerlendiriyor

Son dakika haberler... Türkiye'de kadına şiddetin önlenmesi mücadelesinde Emniyet Amirliği tüm fırsatları değerlendiriyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Türkiye'de kadına şiddetin önlenmesi mücadelesinde Emniyet Amirliği tüm fırsatları değerlendiriyor. Sosyal farkındalık için, özellikle kadına ve çocuğa şiddet konularında ki hassasiyetlerini gündem de tutan Manyas İlçe Emniyet Amirliği, Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünün öğrencilerine verdiği iftar yemeğinde yine görev başındaydı. Görevli bayan polis memurları Belediye çok amaçlı salonunun girişinde bayan öğrencilere (Kadın Destek Uygulaması) KADES'i içeren broşürleri dağıtırlarken, öğrencileri de tek tuşla anında emniyet güçlerinin harekete geçtiği bir program olduğunu ve tüm bayanların akıllı telefonlarına bu programı yüklemelerinin kadına şiddetin önüne geçilmesinde önemli bir etken olacağı mesajını verdiler. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Türkiye, Manyas, Polis, Yerel, Haberler

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