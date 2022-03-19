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Son dakika haber... Jandarma, traktör sürücülerine reflektör taktırdı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber... Jandarma, traktör sürücülerine reflektör taktırdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır ilçesinde 40 traktör sürücüsüne reflektör dağıtırken, vatandaşlara Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

BAYINDIR, İZMİR (İHA) - İzmir il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır ilçesinde 40 traktör sürücüsüne reflektör dağıtırken, vatandaşlara Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2022 yılında traktörlerin karıştığı trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını azaltmak ve traktör sürücülerindeki farkındalığı arttırmak amacıyla, "Reflektör Tak, Görünür Ol" sloganıyla proje çalışmalarını sürdürüyor. 17 Mart tarihinde Jandarma Trafik Timleri, Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Çırpı Mahallesi'nde traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyeti yürütürken, toplam 40 adet traktör römorkuna reflektör taktırılmasını sağladı.

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından, vatandaşlara HAYDİ uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunularak broşürler dağıtıldı. - İZMİR

Son dakika haber... Jandarma, traktör sürücülerine reflektör taktırdı

Son dakika haber... Jandarma, traktör sürücülerine reflektör taktırdı

Son dakika haber... Jandarma, traktör sürücülerine reflektör taktırdı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Jandarma Komutanlığı, Bayındır, Jandarma, Traktör, Yerel, Haberler

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