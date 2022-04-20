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Son dakika haber! Jandarma şehitlikleri temizledi, bayrakları yeniledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber! Jandarma şehitlikleri temizledi, bayrakları yeniledi

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da jandarma ekipleri Şehitler Haftasında şehitlikleri temizleyerek, bayrakları da yeniledi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da jandarma ekipleri Şehitler Haftasında şehitlikleri temizleyerek, bayrakları da yeniledi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 14-20 Nisan Şehitler Haftasında şehitlikleri temizledi. Kaş ilçesinde bulunan 8 şehitliğin temizlik ve bakımını jandarma ekipleri tarafından yapıldı. Yıpranan Türk bayraklarını yenilenmesinin ardından şehitlikte dua edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma, Antalya, Yerel, Haberler

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