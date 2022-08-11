İzmir haberi: İzmir'de 3x3 basketbolda 82 takım şampiyonluk için sahaya çıkacak İzmir spor haberine göre İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3x3 Streetball İzmir 100. Yıl Kupası'nın finalleri 13-14 Ağustos'ta Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3x3 Streetball İzmir 100. Yıl Kupası'nın finalleri 13-14 Ağustos'ta Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Kemalpaşa, Buca, Aliağa, Ödemiş, Menderes, Torbalı ve Urla etapları sona eren organizasyonun finalinde 82 takım şampiyonluk için sahaya çıkacak. Organizasyonda 13 Ağustos Cumartesi saat 17.00'de ön elemeler başlayacak, 14 Ağustos Pazar günü ise finaller oynanacak. FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun desteklediği 3x3 Streetball İzmir 100.Yıl Kupası'nda şampiyon ekipler Kapadokya tatili ile ödüllendirilirken, katılımcılara ise çeşitli hediyeler verilecek. - İzmir Demirören Haber Ajansı / Yerel Cumhuriyet Meydanı Aliağa İzmir Yerel Spor Haberler

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