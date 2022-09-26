Son dakika haber... İtfaiyecilik Haftası Tekirdağ'da Törenle Kutlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 308. yılı ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 308. yılı ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Süleymanpaşa ilçesindeki Tarihi Valilik Binası önünde gerçekleştirilen törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Pakdil, TEKULAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Emin Pehlivan, İtfaiye Dairesi Başkanı Cengiz Çelik ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'a çelenk sunuldu.

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cengiz Çelik, İtfaiye Teşkilatı'nın tarihine değinerek, itfaiye erlerinin son derece önemli ve sorumluluk gerektiren bir mesleği yerine getirdiklerini belirtti.

"İTFAİYE TEŞKİLATIMIZ CANLARINI HİÇE SAYARAK, BÜYÜK FEDAKaRLIKLARLA GÖREV YAPIYOR"

Tören sonrasında açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "İnsanlık, doğa ve tüm canlılar başta yangınlar olmak üzere doğal afet riskleriyle karşı karşıyadır. İtfaiye Teşkilatımız bizleri, kentlerimizi, sosyal yaşamları ve doğamızı yangınlara karşı korumak için gece gündüz demeden, mesai kavramı tanımadan, gerektiğinde kendi canlarını hiçe sayarak, büyük fedakarlıklarla görev yapıyor. Halkımızın can ve mal güvenliği için özveri ile çalışan tüm itfaiyecilerimizin Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftasını kutlar, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dilerim" dedi.