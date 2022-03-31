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Son dakika haber | İtfaiye binasının iç donanımı tamamlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber | İtfaiye binasının iç donanımı tamamlanıyor

Son dakika haber: Düzce Belediyesi itfaiye teşkilatının modern binasının yapımında sona yaklaşılırken binanın iç bölümdeki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

Düzce Belediyesi itfaiye teşkilatının modern binasının yapımında sona yaklaşılırken binanın iç bölümdeki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

Düzce Belediyesi, İtfaiye teşkilatının modernizasyonu çerçevesinde yeni araçların alımı ve bazı araçların da modern hale getirilmesinin yanı sıra eş zamanlı olarak itfaiye binasındaki hummalı çalışmasını da sürdürüyor. Hızlı bir şekilde temeli atılan ve çalışmalarına başlanan itfaiye müdürlüğü modern hizmet binasında son aşamaya gelindi. 2 Bin 400 metrekare alana sahip ve 108 metrekare su deposunun olduğu binanın iç teçhizatları ve donanımının yüzde 80'i tamamlandı.

İtfaiye binasının su tesisatı, izolasyonu, asma tavanları, cam ve pencereleri ile seramik işleri tamamlanırken yangın, havalandırma, soğutma ve kalorifer tesisatları çalışmalarında da sona gelindi. Öte yandan binanın tüm elektrik ve asansör çalışmaları ile mobilyaları da montaj ediliyor.

Çoban mevkiinde yapımı devam eden Düzce Belediyesi İtfaiyesi Hizmet Binasını tamamlandığında yaşanabilecek olaylara daha kısa sürede müdahale etme kabiliyeti yakalayacak. - DÜZCE

Son dakika haber | İtfaiye binasının iç donanımı tamamlanıyor

Son dakika haber | İtfaiye binasının iç donanımı tamamlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi, İtfaiye, su, Yerel, Haberler

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