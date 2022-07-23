İran'da sel felaketinde ölü sayısı 20'ye yükseldi - Haberler

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İran'da sel felaketinde ölü sayısı 20'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Aynur Sena Çabuk - Yerel
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- İran'da sel felaketinde ölü sayısı 20'ye yükseldi İran'ın Fars eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı.

- İran'da sel felaketinde ölü sayısı 20'ye yükseldi

TAHRAN - İran'ın Fars eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı.

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde yaşanan sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. İstehban ve Darab kentlerindeki yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketine dair açıklama yapan Fars Eyaleti Kriz Yönetim Müdürü Halil Abdullahi, "İstehban ve Darab kentlerinde sele kapılan 23 kişiden 20'si hayatını kaybetti. Kayıp 3 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 55 kişiyi selden kurtardık. Toplam 15 araç sele kapıldı ve maddi hasar oluştu" dedi. Fars Eyaleti Kızılay Başkanı Hüseyin Dervişi ise, sel bölgelerine 22 arama kurtarma ekibi gönderdiklerini ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Nehir taşmıştı

Dün, İran'ın Fars eyaletinde bulunan Rudbal nehri öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası aniden taşmıştı. Nehir yatağı üzerinde bulunan 51 hane selden olumsuz etkilenirken, nehir kenarında park halinde bulunan araçlar ise sele kapılarak sürüklenmişti.

İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk - Yerel

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