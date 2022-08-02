Son dakika haber | İnce: "Bir Temiz Eller Operasyonu'na İhtiyaç Var. Bu Çarkı Kıracağız" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | İnce: "Bir Temiz Eller Operasyonu'na İhtiyaç Var. Bu Çarkı Kıracağız"

Son dakika yerel haberi... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla’da; “Bir ‘Temiz Eller Operosyunu’na ihtiyaç var. Bu ülkeye yerli milli tertemiz bir yapı lazım. Bu çarkı kıracağız. Bu gidişatı yıkacağız. Yerle yeksan edeceğiz…” dedi.

 - Güncelleme:

ESMA TURAN

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'da; "Bir 'Temiz Eller Operosyunu'na ihtiyaç var. Bu ülkeye yerli milli tertemiz bir yapı lazım. Bu çarkı kıracağız. Bu gidişatı yıkacağız. Yerle yeksan edeceğiz…" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün Muğla'da esnafı ziyaret etti. Daha sonra partisinin Muğla İl Başkanlığı'nda gündemi değerlendirdi. İnce, şunları söyledi:

"Türkiye'nin çıkışı… Bir 'Temiz Eller Operosyunu'na ihtiyaç var Türkiye'de… Tıpkı İtalya'da olduğu gibi. Türkiye'de buna 'dur' diyecek kadrolar, Memleket Partisi'nde var…

Bu ülkeye yerli milli tertemiz bir yapı lazım. Onun için Memleket Partisi olarak buradayız. Bu çarkı kıracağız. Bu gidişatı yıkacağız. Yerle yeksan edeceğiz…

6 kuralımız var. Onlarda birisi de çevreye ve doğaya saygı gösterilmesi. Partimizin ana ilkelerinden birisi. Kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınayacaksın. Siyasetten rant elde etmeyeceksin. Ayrımcılık yapmayacaksın. Bunun muhabbetini bile yapmayacaksın. Ben bıkmıştım bu Türk, Kürt, Alevi, Sünni tartışmalarından. Allah'a şükürler olsun ki bizim partimizde böyle bir şey yok. Bir diğeri de terörün her türlüsünü kınayacaksın. PKK terör örgütüdür, nokta. Ama, fakat yok. IŞİD bir terör örgütüdür, ama fakat yok. FETÖ bir terör örgütüdür. Ama fakat yok. İlkelerimiz net."

Genel Başkan İnce, basın toplantısı sonrası partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

ANKA / Yerel

Memleket Partisi Muharrem İnce Muğla Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title