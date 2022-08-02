Son dakika haber | İnce: "Bir Temiz Eller Operasyonu'na İhtiyaç Var. Bu Çarkı Kıracağız"

ESMA TURAN

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'da; "Bir 'Temiz Eller Operosyunu'na ihtiyaç var. Bu ülkeye yerli milli tertemiz bir yapı lazım. Bu çarkı kıracağız. Bu gidişatı yıkacağız. Yerle yeksan edeceğiz…" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün Muğla'da esnafı ziyaret etti. Daha sonra partisinin Muğla İl Başkanlığı'nda gündemi değerlendirdi. İnce, şunları söyledi:

"Türkiye'nin çıkışı… Bir 'Temiz Eller Operosyunu'na ihtiyaç var Türkiye'de… Tıpkı İtalya'da olduğu gibi. Türkiye'de buna 'dur' diyecek kadrolar, Memleket Partisi'nde var…

Bu ülkeye yerli milli tertemiz bir yapı lazım. Onun için Memleket Partisi olarak buradayız. Bu çarkı kıracağız. Bu gidişatı yıkacağız. Yerle yeksan edeceğiz…

6 kuralımız var. Onlarda birisi de çevreye ve doğaya saygı gösterilmesi. Partimizin ana ilkelerinden birisi. Kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınayacaksın. Siyasetten rant elde etmeyeceksin. Ayrımcılık yapmayacaksın. Bunun muhabbetini bile yapmayacaksın. Ben bıkmıştım bu Türk, Kürt, Alevi, Sünni tartışmalarından. Allah'a şükürler olsun ki bizim partimizde böyle bir şey yok. Bir diğeri de terörün her türlüsünü kınayacaksın. PKK terör örgütüdür, nokta. Ama, fakat yok. IŞİD bir terör örgütüdür, ama fakat yok. FETÖ bir terör örgütüdür. Ama fakat yok. İlkelerimiz net."

Genel Başkan İnce, basın toplantısı sonrası partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.