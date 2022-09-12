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Son dakika haber! Iğdır'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi

Yerel Haberler

Son dakika haber! Iğdır'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi

Son dakika gelişmesine göre Iğdır Valiliği koordinesinde Pakistan'daki sel bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan gıda ve temizlik malzemesi taşıyan yardım tırı, uğurlandı.

Iğdır Valiliği koordinesinde Pakistan'daki sel bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan gıda ve temizlik malzemesi taşıyan yardım tırı, uğurlandı.

Iğdır Valiliği koordinesinde muson yağmurlarından dolayı büyük bir sel felaketi yaşayan Pakistan'a gıda ve hijyen malzemeleriyle dolu yardım tırı gönderildi. Gönderilen tırın içerisinde bin adet gıda kolisi 300 adet ise temizlik malzemesi yer alıyor. Iğdır'dan Van'a giderek oradan da tren ile Pakistan'a ulaştırılacak olan yardım kolileri dualar ile gönderildi. Uğurlama törenine Iğdır Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş ve AFAD ekipleri de katıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pakistan Iğdır Yerel Haberler Son Dakika

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