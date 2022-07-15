Son dakika haber | Hisarcık'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İlçede yapılan gündüz etkinliklerinde, Merkez Çarşı Camiinde Cuma namazından önce şehitler için mevlit okundu ve İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından okunan Hatmi Şeriflerin duası yapıldı. Protokol üyeleri tarafından ilçe merkezi ve köylerdeki şehit mezarları ziyaret edildi.

Akşam saatlerindeki program Cumhuriyet Meydanında Kur'an tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Bugün bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe şahit olmanın gururunu yeniden yaşıyoruz.

Kurtuluş Savaşımızda evladını koruyan örtüyü, ıslanıp bozulmasın diye top mermisinin üzerine örten, ağır kış şartlarında evladı ile birlikte donarak şehit olan Şerife Bacı'nın fedakarlığı Asil Türk Milletinin kanına işlemiş, aynı cesaret ve özveri örneği 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı da gösterilmiştir. FETÖnün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş ancak Vatanına namahrem elinin değmesini müsaade etmemiştir" dedi.

"15 Temmuz Zaferimiz Türkiye'nin önünde yeni kapılar aralamıştır"

15 Temmuz Zaferinin Türkiye'nin önünde yeni kapıların aralandığına vurgu yapan Başkan Çalışkan," Gazi Mustafa Kemal'in İstiklal Harbi'ni başlatmasını ve zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzeri, 15 Temmuz'da Türkiye'nin tüm şehirlerinde adeta kol gezmiştir. Nasıl İstiklal Harbimiz ülkemizde yeni bir dönemi başlatmışsa 15 Temmuz Zaferimiz de Türkiye'nin önünde yeni kapılar aralamıştır. 15 Temmuz gecesi dökülen şehit kanları bağımsızlığımızı korumanın yanında milletimizin birlik beraberlik ve kardeşliği pekiştirmesine vesile olmuştur. 15 Temmuz Türkiye tarihinde değil, dünya demokrasi tarihinde de yerini alan şerefli bir direniş örneğidir" diye konuştu.

Programın sonunda İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından dua yapıldı, davetlilere lokma ikram edildi ve Türk Bayrağı dağıtıldı . - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel