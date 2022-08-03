Son dakika haber: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'tan Kırıkhan'a Ziyaret - Haberler

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Son dakika haber: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'tan Kırıkhan'a Ziyaret

Son dakika haberler... Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, Kırıkhan ilçesinde yurttaşla bir araya geldi.

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Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, Kırıkhan ilçesinde yurttaşla bir araya geldi.

Kırıkhan'ın Gültepe, Karakışla ve Kurlusoğuksu Mahallelerini ziyaretinde önce çiftçilerle bir araya gelen Savaş, çiftçiye HBB'nin kırsal kalkınma çalışmalarından bahsetti. Proje kapsamında üretilen organomineral gübrenin Hataylı üreticiler arasında kullanılmaya başladığını belirten Savaş, piyasadaki gübrelerden daha ucuza mal edilen gübreyle ilgili olumlu dönüş aldıklarını paylaştı.

Savaş ilçedeki ziyaretlerine esnafla devam etti. Savaş, esnafın talep, beklenti ve sorunlarını dinledikten sonra HBB'nin ilçedeki çalışmalarını inceledi. Erler Caddesi eski Ceviz Yokuşu mevkiinde devam eden altyapı ve asfaltlama çalışmalarıyla, yapımı tamamlanmak üzere olan Delibekirli Çayı Parkı'nda incelemelerde bulunan Savaş, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

ANKA / Yerel

Lütfü Savaş Kırıkhan Hatay Yerel Haberler Son Dakika

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