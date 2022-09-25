Son dakika haber | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Altı Kişinin Karar Vermesi Bir Kişinin Karar Vermesinden Daha Doğru

Son dakika haberler... Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında yaklaşan seçimleri, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu ve Hatay gündemini değerlendirdi. Savaş “Altı kişinin karar vermesi bir kişinin karar vermesinden daha doğru. İslam’da istişare istihareden daha önemlidir” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında yaklaşan seçimleri, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu ve Hatay gündemini değerlendirdi. Savaş "Altı kişinin karar vermesi bir kişinin karar vermesinden daha doğru. İslam'da istişare istihareden daha önemlidir" dedi.

Bir soru üzerine Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği "Yanımda mısınız?" sözlerini değerlendiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Beni Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet eden kişi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu çok olgun bir devlet adamı. Bugüne kadar CHP'yi halkla bütünleştirmek için önemli adımlar attı. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu adayım diyorsa ve 6'lı masa da bu konuda karar verirse bize sadece bu uğurda çalışmak düşer. Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa tabii ki yanındayız. 6'lı masadaki partiler, kendi ideolojilerini bir kenara bırakıp Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumdan kurtarmak için bir araya geldi" diye konuştu.

"ALTI KİŞİNİN KARAR VERMESİ BİR KİŞİNİN KARAR VERMESİNDEN DAHA DOĞRU"

Program sunucusunun Başkan Savaş'a Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş süreci ile ilgili görüşlerini sorması üzerine Savaş şöyle dedi:

" Türkiye'de sorun her şeyin bir kişiye dayandırılması. Bu sistemin revize edilmesi ve ardından Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçilmesi gerekiyor. Bu sürecin de sindire sindire ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bu 6'lı masanın nasıl yol kat edeceğine ve nasıl karar alacağına bağlı. Altı kişinin karar vermesi bir kişinin karar vermesinden daha doğru. İslam'da istişare istihareden daha önemlidir."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SIKINTILARI EKONOMİ, ENFLASYON, İŞSİZLİK VE SIĞINMACI SORUNUDUR"

Savaş, "Türk toplumu daha çok kim diye soruyor. Burada önemli olan kişi değil mutfak. Ülke problemlerinin çözümü için üretilen projelerin altyapısı güçlü olmalı. Türkiye'nin en büyük sıkıntıları ekonomi, enflasyon, işsizlik ve sığınmacı sorunudur. Ben adayın kim olacağını merak etmiyorum. Türkiye'nin nereye gittiğini merak ediyorum. Problemlerin nasıl çözüleceğini merak ediyorum. Türk insanı olarak bunları merak etmemiz lazım" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DÜMENİ KİLİTLENDİ"

6'lı masanın ekonomik gidişatın olumlu yönde değiştirilmesi için yol, yordam bulmak için ortak hareket etmesi gerektiğini ifade eden Lütfü Savaş, "Kur korumalı mevduat hesaplarına 62 milyar para verilip tarım politikalarına yalnızca 29 milyar harcandı. Ekonomi, dış politika darmadağınık. Türkiye'nin dümeni kilitlendi" dedi.

Türkiye'de yapılacak olan seçimlerin çok kritik olduğuna dikkat çeken Başkan Savaş, "Altılı masanın en doğru yolu bulacağından eminim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik seçimine gidiyoruz. Hepimiz T.C.nin menfaatini ve çocuklarımızın geleceğini düşünmek zorundayız. Türkiye hayati bir seçime giriyor" diye konuştu.

Belediye başkanlarına seçim sürecinde büyük iş düştüğünü belirten Savaş, "İktidar havuz medyasıyla her yere girebiliyor. Bizlerin kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza ulaşıp çözüm projelerimizi anlatmamız gerekiyor. Çünkü anlatamadığınız yerde yoksunuz" dedi.

"DEMOGRAFİK YAPIYI İYİ KORUMAMIZ LAZIM"

Sığınmacı sorununu açıklayarak sözlerine başlayan Savaş, "Yaklaşık 20 yıl bağımsızlık mücadelesi veren bir ilin 3 dönemdir belediye başkanıyım. Hatay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne son emanetidir. Tarihi iyi okumak lazım. Türkiye'nin en özel şehirlerinden biriyiz. Buradaki demografik yapıyı iyi korumamız lazım" dedi.

"SURİYE'DE ŞARTLAR UYGUN HALE GELDİĞİNDE AĞIRLADIĞIMIZ MİSAFİRLERİN GERİ DÖNMESİNDEN YANAYIZ"

Sığınmacı sorunu ile ilgili sözlerini sürdüren Lütfü Savaş, "Suriye'de şartlar uygun hale geldiğinde ağırladığımız misafirlerin geri dönmesinden yanayız. Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan ülkemize sığınmacılar için gönderilen kaynaklar geri dönüşlerin planlanması için kullanılabilir. Suriye devletiyle, giden insanların güvenliği için hukuki yollarla anlaşarak misafirlerimizi evlerine gönderebiliriz. Türkiye, Ermenistan, İsrail, Suudi Arabistan ile üst düzeyde görüşebiliyor ve barıştı. Neden hala Osmanlı devletinden bugüne akrabalık bağı olan Suriye ile barışamıyoruz anlamış değiliz. Suriye'nin yeniden inşası için çaba harcamak lazım" diye konuştu.