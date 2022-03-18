Son dakika haber | Gölpazarı'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü kutlandı - Haberler

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Son dakika haber | Gölpazarı'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber | Gölpazarı'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü kutlandı

Son dakika yerel haberi: Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

GÖLPAZARI, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Törenler ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören daha sonra Gölpazarı Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda devam etti. Buradaki program da Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, protokol temsilcileri, siyasi parti yetkilileri, gaziler ve şehit yakınları, öğretmen ve öğrenciler de hazır bulundular. İmam Hatip Lisesi öğrencilerin hazırladıkları tiyatro gösterisi ve müzik dinletisiyle devam tören, Gölpazarı şehitliğine şehitlerin mezarı başında dualar edilmesiyle son buldu.

Gölpazarı Kaymakamlığı tarafından anma törenine katılanlarına öğretmen evinde öğle yemeği ikram edildi. - BİLECİK

Son dakika haber | Gölpazarı'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü kutlandı

Son dakika haber | Gölpazarı'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü kutlandı

Son dakika haber | Gölpazarı'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü kutlandı

Son dakika haber | Gölpazarı'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Zaferi, Gölpazarı, 18 mart, Tören, Yerel, Haberler

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