Eşinin ölüm haberini alan adam sağlıkçılara zor anlar yaşattı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde imam nikahlı eşi H.K.'nin ölüm haberi üzerine cinnet getiren H.Ç. çevreye kuru sıkı tabancayla ateş ederek sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi bulunan müstakil bir evde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. rahatsızlandı. H.Ç. birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde H.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İmam nikahlı eşinin öldüğünü öğrenen H.K. cinnet getirerek evde bulunan kuru sıkı tabancayla çevreye ateş açarak sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine eve gelen polis ekipleri H.K.'yı güçlükle sakinleştirerek gözaltına aldı. Gerekli olay yeri incelemelerinin ardından H.K.'nın cansız bedeni de hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.