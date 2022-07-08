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Son dakika haber... Elazığ'da odunluk yangını

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber... Elazığ'da metruk bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da metruk bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Karşıyaka Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesinde bulunan metruk bir evin bahçesinde bulunan odunlukta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı odunlukta yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi itfaiye amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürerek kontrol altına alırken, odunluk kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karşıyaka İtfaiye Elazığ 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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