Son dakika haber: Efes Selçuk'ta 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Paneli Yerel Haberler Son dakika haberi... 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü sebebiyle Efes Selçuk’ta “5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde Türkiye’de Öğretmen Olmak” konulu panel düzenlenecek. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü sebebiyle Efes Selçuk'ta "5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde Türkiye'de Öğretmen Olmak" konulu panel düzenlenecek. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yıldız ve Birgün Gazetesi Yazarı Ünal Özmen'in konuşmacı olarak katılacağı panel, 5 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Efes Selçuk Belediyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. Panelin moderatörlüğü Yeşim Kopan tarafından yapılacak. Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde, Selçuk Kent Konseyi tarafından düzenlenecek panelde, Türkiye'de eğitimin sorunları, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü ışığında öğretmenlerin yaşadığı sorunlar, öğretmenlik mesleğinin rolü, Cumhuriyetle birlikte gerçekleşen eğitim devrimi ve tüm bunların ışığında eğitimin geleceği konuşulacak. Kaynak: ANKA / Yerel Dünya Öğretmenler Günü Selçuk Efes Yerel Haberler Son Dakika

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