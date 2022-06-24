Son dakika haber... Efeler Belediyesi'nden Marmaris yangınına destek - Haberler

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Son dakika haber... Efeler Belediyesi'nden Marmaris yangınına destek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber... Efeler Belediyesi'nden Marmaris yangınına destek

Gelen son dakika haberine göre Efeler Belediyesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde günlerdir devam eden orman yangınıyla mücadelede desteğini sürdürürken, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Kalbimiz Marmaris'te" dedi.

Efeler Belediyesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde günlerdir devam eden orman yangınıyla mücadelede desteğini sürdürürken, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Kalbimiz Marmaris'te" dedi.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, ekskavatör, arazöz ve su tankerleri ile yangın bölgesindeki ekiplere destek oluyor. Günlerdir canla başla yangını kontrol altına almaya çalışanlara güç dileyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Kalbimiz Marmaris'te. Bölgede gayret gösteren herkese güç diliyor, yangının bir an önce son bulmasını umuyoruz. Dualarımız can pahasına çalışan ekiplerimizle" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Fatih Atay Marmaris Efeler Muğla Yerel Haberler Son Dakika

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