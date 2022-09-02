Son dakika haber | Diyarbakır'da 4,5 metrekarelik alanda 52 yıldır zaman ayarlıyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde mekanik saatçilik yapan Celal Yakışıklı, 4,5 metrekarelik alanda 52 yıldır saat tamiri yapıyor.

Merkez Sur ilçesinde 4,5 metrekarelik alanda baba mesleği yapan saatçi Celal Yakışıklı, 52 yıldır saat tamiri yaparak adeta zamanı ayarlıyor. Meleğinin tükenmekte olduğunu belirten yakışıklı, gençlerin mesleğine sahip çıkması gerektiğini dile getirdi. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle beraber, mekanik saatlerin yerini pilli saatler almaya başladığını ifade eden Yakışıklı, bununla beraber saatler insanlar için aksesuar olmaya başladığını kaydetti.

52 yıldır bu işi yaptığını aktaran Yakışıklı, "Baba mesleğidir, 10 yaşında çıraklığa başladım. Bu işi seviyorum, bu işten anlıyorum. Mekanik kol saatlerinde zorlandığımda olmuştur. Yaptığım mekanik saatler çok değerlidir. Bu meslekte çırak yetiştirmek isterim, ama yerim küçük olduğu için yetişemiyorum. Daha önce yetiştirdiğim iki kişi vardı. Halk eğitim merkezlerinde mesleğimle ilgili eğitim vermek isterim, çünkü tükenmekte olan bir meslektir" dedi.

Mekanik saat ustaları eskisi gibi kalmadığını söyleyen Yakışıklı, "Yurt dışından gelen müşterilerim de vardı. İyi bir usta olduğum için çevre illerden de müşterilerim gelmektedir. Teknolojinin gelişmesi bizleri çok etkiledi. Özellikle son 20 yılda mekanik saatler pilli olmaya başladı ve telefonlarda yer alan saatlerden dolayı birçoğu öyle bıraktı. Orta yaşlarda özellikle mekanik saatlere ilgi vardır, gençlerin ilgisi daha azdır. Ama yine de insanlar aksesuar niyetine kullanıyor" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR