Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Alevi STK'ları ile cemevine saldırıyı kınadı - Haberler

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Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Alevi STK'ları ile cemevine saldırıyı kınadı

Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Alevi STK'ları ile cemevine saldırıyı kınadı

Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da Alevi STK'ları ile cemevine yönelik saldırıyı kınadı.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da Alevi STK'ları ile cemevine yönelik saldırıyı kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da Alevi STK'ları ile cemevine yönelik saldırıyı kınadı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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