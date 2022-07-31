Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Alevi STK'ları ile cemevine saldırıyı kınadı Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da Alevi STK'ları ile cemevine yönelik saldırıyı kınadı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da Alevi STK'ları ile cemevine yönelik saldırıyı kınadı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da Alevi STK'ları ile cemevine yönelik saldırıyı kınadı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Ankara'da cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Yerel Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Yerel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da Alevi STK'ları ile cemevine saldırıyı kınadı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.