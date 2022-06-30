Son dakika haber... Devrek'te Baston ve Kültür festival meşalesi ateşlendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "31. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali" etkinliklerinde festival meşalesi ateşlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bu yıl 31. düzenlenen "Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivalinin meşalesi protokolün ve davetlilerin katılımı ile Cumhuriyet Alanında ateşlenerek etkinliğin ilk startı verilmiş oldu.

Karşıyaka Çomaklar Mevkinden kortej yürüyüşü ile başlayan ve Cumhuriyet Alanında bulunan tören alanında çelenklerin konulması ile başlayan program protokol üyelerinin yine aynı yerde ki festival meşalesi ateşinin yakılması ile birlikte programın ilk ayağı başlamış oldu.

Üç gün sürecek olan festival etkinliklerinde yerli ve yabancı folklor gruplarının yanı sıra çeşitli sanatçılar sahne alacaklar. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel