Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda artık vatandaşlarımız terör tehdidin korkusunu hissetmeden aileleriyle birlikte... Yerel Haberler Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda artık vatandaşlarımız terör tehdidin korkusunu hissetmeden aileleriyle birlikte piknik yapmanın huzurunu yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda artık vatandaşlarımız terör tehdidin korkusunu hissetmeden aileleriyle birlikte piknik yapmanın huzurunu yaşıyor." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Recep Tayyip Erdoğan Yerel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda artık vatandaşlarımız terör tehdidin korkusunu hissetmeden aileleriyle birlikte... - Haberler

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