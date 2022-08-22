Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda artık vatandaşlarımız terör tehdidin korkusunu hissetmeden aileleriyle birlikte...
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Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda artık vatandaşlarımız terör tehdidin korkusunu hissetmeden aileleriyle birlikte piknik yapmanın huzurunu yaşıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda artık vatandaşlarımız terör tehdidin korkusunu hissetmeden aileleriyle birlikte piknik yapmanın huzurunu yaşıyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel