Son dakika haber... Çin'de 60 tonluk balina için 20 saatlik kurtarma operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Çin'de 60 tonluk balina için 20 saatlik kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Çin'de 60 tonluk balina için 20 saatlik kurtarma operasyonu

Son dakika haberine göre Çin'in Zhejiang eyaletinin Xiangshan bölgesinde karaya vuran 60 tonluk balina için 20 saat süren bir kurtarma operasyonu düzenlendi.

Çin'in Zhejiang eyaletinin Xiangshan bölgesinde karaya vuran 60 tonluk balina için 20 saat süren bir kurtarma operasyonu düzenlendi.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Xiangshan bölgesinde bulunan sahilde 20 metre uzunluğunda ve 60 ton ağırlığındaki bir balina karaya vurdu. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri balinayı okyanusa ulaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 20 saat süren kurtarma operasyonunda balinanın üzerine kovalarla su döken ekipler, 60 ton ağırlığındaki balinayı yeniden okyanusa kavuşturdu. Balinanın okyanusta yüzdüğü o anlar izleyenleri gülümsetti. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çin Halk Cumhuriyeti, Zhejiang, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title