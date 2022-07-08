Son dakika haber... CHP'li Girgin: "Yatağan Devlet Hastanesi'ne Acilen Dönüş Kavşağı Yapılmalıdır"

ESMA TURAN

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Yatağan Devlet Hastanesi önüne kavşak yapılması çağrısında bulundu. Girgin, "Meclis'te 15 gün önce dile getirdik, tekrar dile getiriyoruz. Kavaklıdere ve Aydın istikametinden gelen hastalar için, yolun karşında kalan Yatağan Devlet Hastanesi'ne bir aracın girebilmesi için Yatağan'ın içine girmesi ve bulvardaki kavşaktan dönerek, tekrar hastane istikametine gitmesi gerekmektedir" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, beraberinde Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte; Yatağan Devlet Hastanesi önünde açıklamalarda bulundu.

Hastane bağlantısının olmamasının planlama zafiyeti olduğunu söyleyen Girgin, "Meclis'te 15 gün önce dile getirdik, tekrar dile getiriyoruz. Kavaklıdere ve Aydın istikametinden gelen hastalar için, yolun karşında kalan Yatağan Devlet Hastanesi'ne bir aracın girebilmesi için Yatağan'ın içine girmesi ve Bulvardaki kavşaktan dönerek, tekrar hastane istikametine gitmesi gerekmektedir" dedi.

"ACİL TIBBİ MÜDAHALELER İÇİN SANİYELER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin şunları söyledi:

"Özellikle acil tıbbi müdahale gerektiren vakalar için dakikalar değil saniyeler hayati önem taşırken, Yatağan içine girmek zorunda kalmaları en az 10 dakika kayıp demek. Nitekim geçen günlerde Kafaca'da rahatsızlanan gencecik bir kardeşimiz, hastaneye getirilirken Yatağan'ın içinde hayatını kaybetti. Yatağan içine girmek zorunda kalınmasaydı, vakit kaybedilmeseydi bir ihtimal kurtarılabilir miydi, diye düşünmeden edemiyor insan. Acil durumlarda hastaneye en kısa yoldan ulaşmaya çalıştığınızda her saniye adeta saat gibi geliyor insana. Yetkililere sesleniyorum, 3 km'lik yol, ölümle kalım arasında bir mesafe demek. Yatağan Devlet Hastanesine bir kavşak acilen yapılmalıdır."

"ÇOK ŞİKAYET ALIYORUZ"

CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Aydın istikametinden gelen hastaların hastaneye gelebilmesi için Yatağan'a gidip oradan dönüş yapmaları gerekiyor. Bu da yaklaşık 3 kilometre demek. Özellikle acil vakalarda zaman kaybının olması vatandaşlarımızı çileden çıkarıyor. Bu konuda çok şikayet alıyoruz, yetkililere çağrımız bir an önce Yatağan Devlet Hastanesi'nin bu yol sorununun çözüme kavuşturulmasıdır."

ANKA / Yerel