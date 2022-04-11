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Son dakika haber... Çelik'ten yaralı askerlere "geçmiş olsun" telefonu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haber... Çelik'ten yaralı askerlere 'geçmiş olsun' telefonu

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu trafik kazasında yaralanan iki uzman çavuşa telefonla ulaşıp geçmiş olsun dileklerini iletti, her zaman yanlarında olduklarını bildirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu trafik kazasında yaralanan iki uzman çavuşa telefonla ulaşıp geçmiş olsun dileklerini iletti, her zaman yanlarında olduklarını bildirdi.

Ak Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yıldız, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Bekir Erkek, kazada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Suat Bolat ve Jandarma Uzman Çavuş İsmail Akçin'i evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret esnasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Ömer Çelik telefonla ulaştığı askerlere, "Çok geçmiş olsun. Nasılsınız şimdi? Allah şehitlerimize rahmet, sizlere şifa versin. Arkadaşlarımız orada bir ihtiyaç olduğunda söylersiniz. Bizler de her zaman buradayız" dedi. - ADANA

Son dakika haber... Çelik'ten yaralı askerlere geçmiş olsun telefonu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Çelik, Hisarcık, AK Parti, Adana, Yerel, Haberler

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