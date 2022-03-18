Son dakika haber! Çanakkale programında şehit eşinin duygulandıran gözyaşları

TAŞOVA, AMASYA (İHA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir şehit eşi öğrencilerin düzenlediği duygu yüklü programı gözyaşlarıyla izledi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa Şehit Astsubay Rıfat Şahin'in eşi Yurdanur Şahin de katıldı. Eşi 19 Aralık 1987 günü Siirt'te teröristlerle girilen silahlı çatışma sonucu şehit olan Yurdanur Şahin, Çanakkale kahramanı Mehmetçikleri canlandıran lise öğrencilerini izlerken seslendirilen türküleri gözyaşı dökerek dinledi.

Şahin, kendisini duygulandıran programı düzenleyen öğrencilere teşekkür etti. Programa, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk de katıldı. - AMASYA